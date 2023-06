F1 | Carlos Sainz | “Belle qualifiche per la Ferrari | possiamo puntare al podio in Austria”

(Di venerdì 30 giugno 2023) E’ arrivata la sesta pole-position stagionale per Max Verstappen nel GP d’, decimo round del Mondiale 2023 di F1. Sulla pista di Spielberg l’olandese della Red Bull ha saputo precedere le duedel monegasco Charles Leclerc e dello spagnolo. La conferma dello stato di “Cannibale” per Max, ma anche l’evidenza che gli aggiornamenti della Rossa, per quanto visto oggi, hanno funzionato. La SF-23, infatti, si presentava con una versione modificata all’ala anteriore e al fondo. Leclerc eora sono attesi a una conferma in un weekend molto particolare che domani avrà la Sprint Shoout e la Sprint Race, dal momento che questo time-attack è valso per lo schieramento di partenza della gara domenicale. “Una buona giornata e ottimeper la squadra. Non ci ...

Max Verstappen ha conquistato la pole position del Gran Premio d'Austria , precedendo le due Ferrari di Charles Leclerc e. Il monegasco ha fatto un ottimo giro, fermando il cronometro a soli 48 millesimi di secondo, mentre lo spagnolo a quasi due decimi dal leader. Comunque, un segnale positivo per il ...Max Verstappen su Red Bull ha conquistato la pole position del Gran Premio d'Austria. Sul circuito dello Spielberg, il campione del mondo ha preceduto le Ferrari di Charles Leclerc e. Quarta la McLaren di Lando Norris. Le qualifiche del venerdì valgono per il Gp di domenica, mentre domani si correrà la qualifica per la sprint e poi la gara sprint. Quinta posizione nel ...Alle sue spalle ci sono però le due Ferrari: 2° Charles Leclerc (a soli 48 millesimi),3°(a 0"190). Norris (McLaren) è 4°, davanti ad Hamilton (Mercedes). Ancora una volta fuori in Q2 l'...

Gentile Lettore, ogni giorno ANSA è impegnata nella produzione di informazione tempestiva e affidabile, grazie alla sua capillare presenza sul territorio nazionale e internazionale, con l’obiettivo di ...Noi e i nostri partner archiviamo e/o accediamo alle informazioni su un dispositivo (come i cookie) e trattiamo i dati personali (come gli identificatori univoci e altri dati del dispositivo) per annu ...