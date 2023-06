"Sono molto soddisfatto per noi ma ancor più per loro si tratta soltanto di un passo, ma è molto prezioso". Dopo la bella qualifica della Ferrari in Austria il team principal Fredericnon nasconde la sua soddisfazione: "Avremmo preferito non essere 'arrabbiati' ai box - ha aggiunto, scherzando sulla reazione delusa degli uomini in rosso - ma il secondo posto è comunque un ..."Sono molto soddisfatto per noi ma ancor più per loro si tratta soltanto di un passo, ma è molto prezioso". Dopo la bella qualifica della Ferrari in Austria il team principal Fredericnon nasconde la sua soddisfazione: "Avremmo preferito non essere 'arrabbiati' ai box - ha aggiunto, scherzando sulla reazione delusa degli uomini in rosso - ma il secondo posto è comunque un ...

F1: Austraia; Vasseur ' soltanto un passo, ma è molto prezioso' - F1 Agenzia ANSA

"Sono molto soddisfatto per noi ma ancor più per loro si tratta soltanto di un passo, ma è molto prezioso". (ANSA) ...