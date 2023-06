F 1 | GP Austria - Verstappen conquista la pole al Red Bull Ring

(Di venerdì 30 giugno 2023) Maxhato laposition del Gran Premio d', precedendo le due Ferrari di Charles Leclerc e Carlos Sainz. Il monegasco ha fatto un ottimo giro, fermando il cronometro a soli 48 millesimi di secondo, mentre lo spagnolo a quasi due decimi dal leader. Comunque, un segnale positivo per il Cavallino Rampante che, in questo weekend Sprint, torna a braccare i migliori. Il resto della Top 10. La Mclaren sfrutta bene le novità portate sulla propria monoposto e Lando Norris si piazza così quarto,ndo così la seconda fila dello schieramento di partenza di Domenica. L'inglese è riuscito a stare davanti al più blasonato connazionale Lewis Hamilton con la Mercedes. Seguono le due Aston Martin di Lance Stroll e Fernando Alonso. Ancora una volta, Nico Hulkenberg è riuscito a dare ...

il primo a lanciarsi. Gp, il Q1 in diretta Esclusi dal Q1: Tsunoda, Zhou, Sargeant, Magnussen, De Vries. Si qualifica sul filo Bottas. Russell è solo 11esimo., primo nel ...Può sorridere Charles Leclerc per la prima fila conquistata in. Il pilota della Ferrari ha chiuso a soli 48 millesimi dain pole, e nell'ultimo giro ha dato tutto per soffiargliela, senza però riuscirci. La SF - 23 sembra abbia assorbito bene i ...Quarta pole position consecutiva per Max, dietro di lui le due Ferrari di Leclerc e Sainz. Guarda gli highlights delle qualifiche del GP ...

In Austria pole di Verstappen su Red Bull ma è sotto investigazione - F1 Agenzia ANSA

L e qualifiche del GP di F1 dell'Austria hanno avuto un solo protagonista: i track-limits, o meglio la loro violazione. Sono stati 46 i tempi cancellati nel corso delle tre sessioni di qualifica e i p ...Alessandro Secchi | Max Verstappen: "È fantastico essere in Pole qui al Red Bull Ring. Non è stata una qualifica facile per colpa di tutti i track limits. È ...