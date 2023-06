... in occasione della finale di Champions League vinta dai Citizens sull'. 'Mio padre è venuto a vedere la finale con tre amici di Salerno - raccontaa Sky - . A 500 metri dallo stadio il ...... ex - stellina della Primavera dell'e ceduta l'anno scorso ai Blues per 15 milioni di Euro. ...club si sono inseriti nella corsa per lui fra cui il Leicester del neo - allenatore Enzoche ...... un'indicazione precisa proprio di, che ha individuato nel giovane centrocampista azzurro ...giocatore del Mondiale Under 20 Dopo essersi messo in mostra con la formazione Primavera dell', ...

Ex Inter, Maresca punta Casadei | Mercato | Calciomercato.com Calciomercato.com

Enzo Maresca, nuovo allenatore del Leicester e ormai ex assistente di Pep Guardiola sulla panchina del Manchester City, racconta la disavventura vissuta da suo padre l'11 giugno a Istanbul, in occasio ...L’attuale allenatore del Leicester ed ex vice di Guardiola racconta a Sky Sport le ore di angoscia per suo padre, disperso a Istanbul il giorno della finalissima con l’Inter “L’hanno trovato alle due ...