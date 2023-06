Evasione dagli arresti domiciliari | 56enne assolto in Appello

(Di venerdì 30 giugno 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoSi è tenuto, innanzi alla Corte d’di Napoli, il processo a carico di Pietro Cuozzo, di 56 anni, di Rotondi, imputato die difeso dall’Avv. Vittorio Fucci. In particolare il Cuozzo era stato condannato, in primo grado, dal Tribunale di Avellino, nel 2020, ad un anno e mezzo di reclusione, perché ritenuto responsabile di reato di, consumato nel dicembre del 2017, allorquando appunto era , ristretto aglia seguito di un provvedimento del Tribunale del Riesame di Napoli. Il Procuratore Generale, in, aveva chiesto la conferma della sentenza di condanna, ...

Processo per evasione dagli arresti domiciliari: Pietro Cuozzo assolto in appello AvellinoToday

