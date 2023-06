Europeo Under 19 | i convocati dell' Italia

(Di venerdì 30 giugno 2023) Il ct19 Alberto Bollini ha sciolto gli ultimi nodi relativi ai giocatori che dal 3 al 16 luglio, a Malta, disputeranno il campionatodi categoria. La truppa Azzurra partre per la spedizione continentale con la voglia di stupire, al pari dei colleghi20, e anche per...

Florian Wirtz e Jamal Musiala, entrambi 2003, non sono stati portati all'21 pur essendo ampiamente convocabili, così come Malick Thiaw, 2001 che avrebbe fatto non poco comodo alla ..."L'eliminazione della Nazionale21 dall'e la conseguente assenza dalle Olimpiadi di Parigi Ci dispiace molto, è una grande perdita, visto che è una squadra che sentivamo molto nostra, con una matrice olimpica ...'È rimasto tutto come ai miei tempi - chiosa Gentile - quando venni fatto fuori dopo che avevo guidato l'21 a vincere l'e a conquistare una storica medaglia alle Olimpiadi di Atene 2004.

L'Italia fuori dall'Europeo Under 21 non è un fallimento. Non provare a capire il perché, sì Il Foglio

Charles De Ketelaere è uno dei nomi più discussi da circa un anno a questa parte. Da quando, nell'estate 2022, fu accostato al Milan, non c'è stato un giorno in cui ...Paolo Nicolato avrebbe i giorni contati come ct dell'Italia Under 21 dopo la prematura eliminazione all'Europeo di categoria. Come riportato da "La Gazzetta dello Sport", sarebbero ...