Europei U21 | date e orari dei quarti di finale

(Di venerdì 30 giugno 2023) Si entra nella fasedegliU21 2023. Le 8 squadre uscite dai quattro gironi si sfideranno per alzare il trofeo: scopiamo le compagini edeidiU21, le squadre aidiLe prime grandi sorprese di questidiU21 arrivano dal girone A dove la compagine che ospita il torneo si è qualificata al primo posto: la Georgia. Anche senza Kvaratskhelia, i georgiani, alla prima partecipazione nella competizione hanno sorpreso tutti eliminando la temibile Olanda e il Belgio, battendo il Portogallo che si è comunque qualificato al secondo posto. Girone B tranquillo per Spagna e Ucraina che non deludono le attese e si ...

...le due rappresentative giovanili risale al 28 marzo 2021 quando alle qualificazioni degli... Tabellino in tempo reale [ AGGIORNA LA DIRETTA DI INGHILTERRA- PORTOGALLO] INGHILTERRA: ...Claudio Gentile, ex calciatore e campione del mondo, ha parlato degliUnder 21 dell'Italia di Nicolato Claudio Gentile, ex ct dell'Italia, ha parlato a Libero. PAROLE - "Non ho nulla contro la persona ma Nicolato aveva già toppato un Europeo. Eppure è ...La sconfitta contro la Norvegia che è costata l' eliminazione dagliUnder 21 è stata l'ultima partita di Paolo Nicolato da c.t. dell' Italia. La Figc è intenzionata a cambiare commissario tecnico , i candidati per ripartire sono tre e tutti provengono da ...

La partita Francia - Ucraina di Domenica 2 luglio 2023 in diretta: formazioni e tabellino in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming il match valido per i quarti di finale dei Campionati Europei Un ...La Francia U21 di Pierre Kalulu si è qualificata ai quarti di finale degli Europei di categoria con la netta vittoria sulla Svizzera per 4-1. Il difensore rimane dunque ...