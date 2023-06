Euclid | tutto pronto per il telescopio che cercherà la materia oscura

... cosa studierà e quando lo farà: Entro maggio 2027, un altro telescopio spaziale si unirà a, per esplorare oltre la luce delle galassie e comprendereciò che luce, di fatto, non è. Si ...- > Countdown iniziato per il lancio di: eccoil contributo italiano alla missione. - > Perché una "Guida completa al telescopio" Rimanere aggiornati Per rimanere aggiornati ...pronto a Cape Canaveral per il lancio del Satellite, previsto per sabato primo luglio alle 17.11

All'Altec uno dei 9 centri europei che studieranno i dati provenienti dal progetto Euclid: un satellite che sta mappando un terzo del cielo in 6 anni. E che potrebbe rivoluzionare il mondo della fisic ...Euclid è una missione da 1,4 miliardi di euro, sviluppata grazie agli studi di 3500 persone, 20 Paesi europei partecipanti più il contributo americano della Nasa, con 80 aziende scese in campo e 140 ...