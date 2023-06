(Di venerdì 30 giugno 2023) Cinqueti, poi la gioia per una vittoria che vale doppio. Christopher, 27 anni, ha raggiunto a Mallorca laATP in carriera e grazie a questo risultato per la ...

Poi ho trovato più ritmo al servizio, che è stata la chiave del successo in tutta questa settimana" ha detto. Sentiti, e non solo di facciata, i ringraziamenti per i tifosi. "Per qualche ...

Eubanks salva 5 match point: la prima finale ATP è realtà | VIDEO SuperTennis

