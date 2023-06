Estorce denaro ad un anziano | 28enne di Napoli finisce ai domiciliari

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 30 giugno 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoE’ finito agli arrestiundi, gravemente indiziato di estorsione ai danni di un 78enne romano. Il 9 gennaio scorso la vittima ha chiesto aiuto ai Carabinieri denunciando che, nel pomeriggio del 7 gennaio, era stato contattato telefonicamente da un uomo che diceva di essere un funzionario dell’Ambasciata Italiana in America e che il figlio era stato arrestato a seguito di un incidente stradale presumibilmente avvenuto in America, dove risiede. Un’altra persona fingendosi il figlio della vittima ha riferito a quest’ultimo di fare quello che gli diceva il presunto funzionario. Poi un finto funzionario diplomatico ha bussato alla porta dell’facendosi consegnaree gioielli come fondo di garanzia per il figlio. Le indagini hanno ...