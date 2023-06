Esther Dischereit | quando il mio golem mi aprì la porta a cura di laboratorio ‘Tradurre letteratura’

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 30 giugno 2023)è ritenuta in Germania una delle voci più imnti della seconda generazione della letteratura ebraica dopo la Shoah. In questo suo primo libro di poesia denunciava la sordità della società tedesca alla questione della Shoah rifiutandosi di mettere la letteratura fuori dalla storia. Appartenente a due mondi, anzi nascosta in due mondi e in due culture – quella tedesca e quella ebraica –combatte contro le troppo facili categorizzazioni e indaga le difficoltà del suo essere ebrea. In questi versi si incontrano echi dell’espressionismo tedesco e frammenti della tradizione ebraica, imbastiti con brandelli di un trauma che si ribella al silenzio. A.R. (Traduzione adel“Tradurre letteratura”, coordinato da Anna Ruchat) *** Stavo davanti alla ...