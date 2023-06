Estate in Diretta Rai1 | anticipazioni | novità | ospiti e conduttori

...poi devoluto all'Agenzia per la sicurezza territoriale e la protezione civile dell'Emilia Romagna attraverso un bonifico all' IBAN di riferimento cui chiunque può fare anche una donazione(...La serata,dal maestro Giuseppe Orizio, vedrà esibirsi il soprano Alessia Pintossi, il ... Leggi anche Cinema all'aperto a Brescia d': tutti i film in programma e dove vederli Grande ...... per 45 anni alla guida dell'Teatrale Veronese. Festival letterario tra le Colline del ... Organizzato dall'associazione per il patrimonio delle Colline del Prosecco, l'iniziativa saràda ...

Nunzia De Girolamo a Estate in Diretta: «A Ballando con Le Stelle un calvario, non riuscivo ad alzarmi dal let ilmessaggero.it

Radio Italia Live 2023, il concerto da Palermo in diretta su Tv8: cantanti, cast, ospiti, conduttori, streaming e scaletta oggi, 30 giugno ...Tanti momenti dedicati alla settima arte, musica, teatro e passeggiate alla scoperta del territorio. Questo il menù dell’estate cazzaghese, che inizierà questa sera, venerdì 30 giugno, alle 21 nel Cas ...