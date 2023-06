Errore comune dei clienti nelle nail art | ecco perché lo staff può rifiutarti l' appuntamento

Leggi su oggi-notizie

(Di venerdì 30 giugno 2023) Oggi Notizie Jema Baynes, un'esperta delle unghie, ha rivelato uno dei più grandi errori che icommettono prima degli appuntamenti: utilizzare kit per la rimozione delle unghie a casa o strappare lo smalto in gel o le unghie artificiali da soli. Questo può rendere le unghie deboli e fragili, causando la rifiuto dell'estetista di riapplicarle. Jema consiglia di prenotare appuntamenti regolari e di comunicare se si è stati serviti da un altro tecnico. Nel frattempo, una donna è rimasta delusa dalla sua manicure, che era completamente diversa da quello che aveva richiesto. Di cosa parliamo in questo articolo... Acquistare kit per la rimozione delle unghie a casa Strappare lo smalto in gel o le unghie artificiali prima di venire nel salone Prenotare appuntamenti regolari Comunicare se un altro tecnico ha lavorato sulle unghie...