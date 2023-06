(Di venerdì 30 giugno 2023) Una nuova tappa dellaè andata in archivio. Sull’affascinante campo di gara del Principato di, ecco come sono andate le cose nel dettaglio. A piazzarsi al primo posto sono stati i Riesenbeckdi Patrick Stuhlmeier (in sella a Dracko de Maugre) e Christian Kuku (che ha montato sia Just Be Gentle sia Mumbai), che hanno fermato il cronometro a 136.03 con 4 penalità. In seconda e terza piazza invece si sono sistemati i francesi dei Paris Panthers, con il crono di 137.36, e i Rome Gladiators, terzi col tempo di 134.83, ma con 8 penalità complessive. La classifica generale dellavede i...

Le quote verranno assegnate alle nazioni non ancora qualificate soltanto dopo la...strada Mondiali Glasgow cronometro (le prime 10 Nazioni maschili e femminili si qualificano) 9 -...Le quote verranno assegnate alle nazioni non ancora qualificate soltanto dopo la...strada Mondiali Glasgow cronometro (le prime 10 Nazioni maschili e femminili si qualificano) 9 -...

Equitazione, Global Champions League Monaco 2023: i Riensebeck International vincono in terra monegasca OA Sport

Una nuova prova del Global Champions Tour 2023 si è conclusa in quel di Parigi. Nella città che l'anno prossimo ospiterà le Olimpiadi, andiamo a vedere come sono andate le cose nel concorso individual ...L'ottava tappa della Longines Global Champions League 2023 è andata in scena a Parigi, in Francia: dominio dei Riesenbeck International, che hanno concluso con 4 penalità, precedendo, nell'ordine, i M ...