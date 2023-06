Emmanuel Macron «pizzicato» al concerto di Elton John la sera dopo l’omicidio di Nahel | «La Francia brucia e lui balla?» – Il video

(Di venerdì 30 giugno 2023) Lal’uccisione di, diciassettenne di Nanterre, da parte di un poliziotto. Ma mentre tra le strade del Paese prendeva piede l’ondata di proteste, incendi e saccheggi, il presidente franceseha trovato a quanto pare almeno un po’ del suo tempo da dedicare a ben altro intrattenimento. Stanno facendo molto discutere infatti le immagini che lo ritraggono aldi, mercoledì, il giornola sparatoria. In un, il leader di Parigi sembra godersi lata, battendo anche il piede a tempo di musica all’Accor Arena, mentre il cantante si esibisce in Saturday Night’s Alright for Fighting. Ulteriori ...

E il presidentepunta il dito contro i ragazzi: "Un terzo dei fermati della notte scorsa sono dei giovani, o anche giovanissimi. È responsabilità dei genitori tenerli in casa".

