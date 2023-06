‘Emissioni non calcolate e scarsa trasparenza’ | la Corte dei conti Ue boccia l’azione di riduzione di CO2 di Commissione e Stati

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 30 giugno 2023) Emissioni di trasporto aereo e marittimo internazionale non contabilizzate e opacità sugli investimenti, soprattutto nel settore privato. È quanto emerge dalla relazione speciale “Obiettivi dell’Ue in materia di energia e di clima” delladeieuropea, secondo cui “scarsi segnali indicano che le azioni intraprese saranno sufficienti per raggiungere gli obiettivi climatici 2030 nell’Unione Europea”, ovvero ladelle emissioni del 55% rispetto alla situazione del 1990. “Occorre maggiore trasparenza riguardo alla performance delle azioni attuate dall’Ue e daglimembri in materia di clima e di energia” ha dichiarato Joëlle Elvinger, il membro delladeieuropea responsabile dell’audit. “Riteniamo inoltre che si debba tener conto di tutte le emissioni di ...