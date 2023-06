Elon Musk vs Mark Zuckerberg | la strana storia della sfida al Colosseo

Così fonti del ministero della Cultura: "Anche se la notizia appare gustosa, è infondata" Mark Zuckerberg vs, sfida al Colosseo "Non c'è stato alcun contatto formale da parte del Ministero né tantomeno alcun atto scritto. Anche se la notizia appare gustosa, è infondata . Il Colosseo viene concesso,...si allena con Lex Friedman, lottatore di jujitsu, per il ring con Zuckerberg Si preparano con un lottatore brasiliano i due miliardarie Zuckerberg. Il maestro di jujitsu sta allenando i ...Nel corso della mattinata, alcuni siti americani avevano diffuso la notizia di un'offerta da parte del Ministero della Cultura per ospitare la sfida trae Mark Zuckerberg presso il Colosseo a Roma. Una fake news, smentita dal Capo Ufficio Stampa del Ministero a Open , commentata successivamente da un comunicato stampa ufficiale con quella ...

Elon Musk e Mark Zuckerberg, la battaglia al Colosseo «Invitati dal governo italiano», ma arriva la smentita Corriere della Sera

La precisazione dell’ufficio stampa del dicastero della Cultura: “Da parte nostra nessuna proposta di ospita l’incontro” ...Elon Musk starebbe per costruirsi una casa a San Cassiano in Badia a circa 1.500 metri di quota. Il Corriere della Sera ha pubblicato questo ...