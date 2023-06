Elon Musk vs Mark Zuckerberg al Colosseo? | la proposta

(Di venerdì 30 giugno 2023) Ad aver proposto ilcome luogo di tale battaglia sarebbe stato lo stesso governo italiano: secondo più fonti della stampa americana, a cominciare da TMZ, “un portavoce del ministro della Cultura” avrebbe “contattatoqualche giorno fa per mettere in scena quello che potrebbe essere il più grande combattimento nella storia del mondo nell’arena più leggendaria della storia”, per l’appunto il. A confermare il tutto ci sarebbe anche un tweet dello stesso, fondatore di Tesla e proprietario di Twitter, che alle 6:30 di oggi ha scritto: “Ci sono possibilità che il combattimento si faccia al”. Peraltro,è stato in visita a Roma – dove ha incontrato anche la premier Giorgia Mi – alcuni giorni fa, ...

'Sono pronto a fare un incontro in gabbia se lui lo è', aveva quindi scritto. Zuckerberg, amministratore delegato della società madre di Facebook e Instagram, Meta Platforms, aveva subito ...Basti pensare alle incursioni di Mark Zuckerberg nel metaverso, apparse ai più un'eccessiva fuga in avanti, o all'acquisizione di Twitter da parte di, strapagata per stessa ammissione del ...Un match che avrebbe dell'incredibile e che a quanto pare potrebbe presto diventare realtà. L'incontro trae Mark Zuckerberg sembra essere sempre più concreto ma sarà la cornice a fare la differenza. Non Las Vegas, come immaginato all'inizio, ma il Colosseo , nel cuore di ...

