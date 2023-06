Elon Musk sfida Zuckeberg al Colosseo… ma è tutta una farsa

(Di venerdì 30 giugno 2023) Sono ormai diversi giorni che l’uomo più ricco del mondo e il Ceo di Meta sino sui social. Un dissing partito il 21 giugno da una delle solite battute diche, dopo aver criticatorispetto al suo annuncio di voler realizzare un nuovo social con funzioni simili a Twitter, ha raccolto la provocazione di un utente. “Stai attento, Zuck da tempo pratica il Jiu-Jiitsu”, è stato apostrofato. E il patron di Twitter non ci ha pensato due volte: “Sono pronto per la gabbia, se lui ci sta”. Ma seci ha abituato a certe uscite ciò che ha sorpreso è stata la risposta di, che gestisce i suoi profili in maniera assai più pacata: “Inviami la posizione” ha detto in una storia su Instagram spiazzando tutti., via libera agli esperimenti ...

Secondo TMZ, il governo italiano avrebbe proposto di organizzare l'incontro di lotta tra Mark Zuckerberg ed Elon Musk al Colosseo. Giorni fa i due imprenditori hanno pubblicamente dichiarato di volersi scontrare sul ring. Sempre secondo TMZ, sarebbe stato il ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, ad ...

All'angolo destro Elon Musk, in quello opposto Mark Zuckerberg. Lo scontro del secolo tra i due leader dei social non è più solo un'ipotesi. L'arena scelta però potrebbe cambiare: non più l'Octagon di ...Il fondatore di Facebook Mark Zuckerberg e il ceo Twitter Elon Musk si potrebbero affrontare in un duello di lotta in stile Ufc nel luogo più iconico di tutti: l'Anfiteatro Flavio ...