Elon Musk e Mark Zuckerberg invitati dal governo italiano a combattere al Colosseo | arriva la smentita

'Sono pronto a fare un incontro in gabbia se lui lo è', aveva quindi scritto. Zuckerberg, amministratore delegato della società madre di Facebook e Instagram, Meta Platforms, aveva subito ...Basti pensare alle incursioni di Mark Zuckerberg nel metaverso, apparse ai più un'eccessiva fuga in avanti, o all'acquisizione di Twitter da parte di, strapagata per stessa ammissione del ...Un match che avrebbe dell'incredibile e che a quanto pare potrebbe presto diventare realtà. L'incontro trae Mark Zuckerberg sembra essere sempre più concreto ma sarà la cornice a fare la differenza. Non Las Vegas, come immaginato all'inizio, ma il Colosseo , nel cuore di ...

I due milionari sembrano fare sul serio. E secondo indiscrezioni il governo Meloni sarebbe disponibile a offrire l’Anfiteatro Flavio come location per il loro incontro di boxe ...La battaglia tra Elon Musk e Mark Zuckerberg si svolgerà al Colosseo Secondo il sito americano Tmz Sports "il ministro della Cultura ha contattato Zuckerberg qualche giorno fa per mettere in scena ...