Elon Musk contro la Bbc per un articolo sul risveglio dei partiti di estrema destra in Europa | «Ormai non vuol dire più niente | nel divario tra élite e popolo»

(Di venerdì 30 giugno 2023) Ennesimo tweet destinato a far discutere, quello del patron di Twitter, che replica sotto undella Bbc. Destinatario della sua invettiva è un termine utilizzato dalla testata britannica nel titolo di un suosuldeidiin. Nel servizio, la giornalista Katya Adler ricorda le principali formazioni in ascesa o al governo – citando anche la nostra presidente del Consiglio Giorgia Mi – nel Vecchio Continente, per corroborare la sua tesi. «Idicrescono in tutta», si legge nel titolo. Ma perc’è qualcosa che non va. «I media ...

250 star hollywoodiane hanno scritto ai principali amministratori di social network (Mark Zuckerberg,, Neal Mohan e Shou Zi Chew) chiedendo più censura contro i contenuti anti LGBTQ+ ( ...Ennesimo tweet destinato a far discutere, quello del patron di Twitter, che replica sotto un articolo della Bbc. Destinatario della sua invettiva è un termine utilizzato dalla testata britannica nel titolo di un suo articolo sul risveglio dei partiti di ...Potreste a tal proposito voler provare a raggiungere il profilo Twitter di, in modo da veder comparire l'immediata richiesta di login (nel caso in cui questo non sia stato già effettuato). ...

Ecco la futuristica casa che Elon Musk vuole costruirsi in Alta Badia Corriere TV

Twitter è al centro di un cambiamento non di poco conto: i tweet non vengono più mostrati agli utenti che non sono loggati con un account.Per quello che potrebbe essere il combattimento più emozionante della storia, era necessario anche un luogo adatto. E cosa potrebbe esserci di più ...