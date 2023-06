Elly Schlein | ' Il Pd? Se avesse fatto bene non avrei vinto le primarie | ora le alleanze'

Più staccata, che in due mesi perde cinque punti e scende al 31%. Leggi Anche Mes, in commissione c'è la proposta di ratifica: la maggioranza fa lo struzzo e non si presenta. L'...è intervenuta a Radio 1 e ha fatto una panoramica sullo stato del centrosinistra e del Pd. "Cambiare nome La domanda è giusta ma posso rispondere così: se il Partito democratico avesse ...Divisi tra le rispettive sedi dei Popolari, dei Socialisti e dei Liberali, Antonio Tajani ,e Carlo Calenda hanno iniziato a mettere a punto le proprie strategie. Il giro di incontri si ...

La strategia elettoralistica di Schlein è pro Pd, non anti destra Linkiesta.it

Débâcle a ripetizione, Pd e M5s nel caos, leadership di Schlein e Conte in bilico e Grillo pensa al ticket Raggi-Di Battista ...Noi e i nostri partner archiviamo e/o accediamo alle informazioni su un dispositivo (come i cookie) e trattiamo i dati personali (come gli identificatori univoci e altri dati del dispositivo) per annu ...