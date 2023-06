Elio Germano si trasforma nel boss Matteo Messina Denaro

Leggi Anche Berlinale 2020, trionfa l'Italia: Orso d'argento all'attoreLeggi Anche 'Volevo nascondermi', arriva il film connei panni di Ligabue Nel cast anche Toni Servillo Dopo aver interpretato Giacomo Leopardi e Antonio Ligabue, ora...INTERPRETA MESSINA DENARO Si sono concluse a Trapani le riprese siciliane di Lettere a Catello, il primo film sulla latitanza di Messina Denaro. La regia è dei palermitani Fabio ...sarà Matteo Messina Denaro, in un film in uscita a Settembre. Sarà anche la prima pellicola a raccontare la storia del boss di Castelvetrano. Ma altre produzioni, soprattutto per le ...

Elio Germano sarà Matteo Messina Denaro. Film girato a Trapani - TP24.it Tp24

L'attore interpreterà l'ex latitante nel film "Lettere a Catello", in uscita a settembre Elio Germano è pronto a portare al cinema il boss Matteo Messina Denaro nel film "Lettere a Catello" dei regist ...Elio Germano è pronto a portare al cinema il boss Mattia Messina Denaro nel film "Lettere a Catello" dei registi siciliani Antonio Piazza e Fabio Grassadonia, in uscita a settembre. Il lungometraggio ...