El Pampa Sosa e Calaiò a Casal di Principe | è ancora festa azzurra per il tricolore

(Di venerdì 30 giugno 2023) Tempo di lettura: 2 minutiIl terzo scudetto del Napoli è stato meritatamente festeggiato in ogni angolo della Campania. Anche adi, dove nel 2005 è nato uno dei più importanti Napoli Club, sono stati numerosi gli eventi per festeggiare il. A uno di questi hanno preso parte anche dei giocatori simbolo della rinascita, come Roberto Eled Emanueleinvitati dal presidente Luca Coronella nella meravigliosa cornice del Bar Pluto, location esclusiva che ha accolto l’evento. “È straordinario poter condividere questi momenti con dei tifosi così calorosi. Anche noi ci sentiamo parte di questo percorso importante del Napoli e stare con voi ci riporta indietro nel tempo. La magliaci ha regalato tante ...