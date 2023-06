Edoardo Donnamaria continua a spiccare il volo | ecco il suo importante annuncio ai propri supporters

Leggi su gossipitalia.news

(Di venerdì 30 giugno 2023), ex concorrente del Grande Fratello Vip, svela il successo del suo primo singolo e il significato che ha avuto per alcune fan. Inoltre, annuncia l’uscita di un nuovo brano che sta già suscitando grande attesa, noto per la sua partecipazione al Grande Fratello Vip, ha recentemente intrapreso la sua carriera musicale. Dopo il reality show, ha rilasciato il suo primo singolo, che ha suscitato grande interesse tra il pubblico. Il brano ha ricevuto una promozione intensa, essendo stato trasmesso su diverse emittenti radiofoniche. Ma il successo dinon si limita solo alla visibilità mediatica. Il significato del brano per le fan diTra le fan di, alcune si sono talmente ...