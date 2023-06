È ufficiale | il Napoli saluta Giuntoli

(Di venerdì 30 giugno 2023) La notizia era trapelata questo pomeriggio dopo l’incontro tra il presidente De Laurentiis e, si attendeva solo l’ufficialità che è arrivata pochi minuti fa con un tweet della società Il Calcioringrazia Cristianoper gli 8 anni di collaborazione con il Presidente Aurelio De Laurentiis, con l’Amministratore Delegato Andrea Chiavelli e con gli allenatori che hanno guidato la squadra. Il Calcioringrazia Cristianoper gli 8 anni di collaborazione con il Presidente Aurelio De Laurentiis, con l’Amministratore Delegato Andrea Chiavelli e con gli allenatori che hanno guidato la squadra. pic.twitter.com/4wfIOY6UHG — Official SSC(@ssc) June 30, 2023 L'articolo ilsta.

Il primo acquisto, Timothy Weah, sta per diventare. Qualche colpo in uscita è stato già ... Cristiano Giuntoli dopo otto stagioni è pronto a lasciaree, salvo imprevisti, domani ...Il dirigente ha risolto il suo contratto con ile in serata sarà annunciato dal club bianconero. 2023 - 06 - 30 14:07:19 Lipsia,Carvalhol'arrivo di Fabio Carvalho al ...È questo l'inizio dello spotdel 'Pride 2023 ', dal titolo ' A qualcun* piace Pride ', ideato, scritto e diretto dalla giornalista e videomaker Francesca Saccenti . Un omaggio alla ...

UFFICIALE - Moggi a bordocampo in Napoli-Juve Primavera: arriva la multa per ADL, i dettagli Tutto Napoli

Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...Ora è ufficiale: Cristiano Giuntoli, promesso sposo alla Juventus, non è più il direttore sportivo. Arriva il tweet dopo la risoluzione consensuale ...