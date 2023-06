E’ morto Alan Arkin | Oscar per Little Miss Sunshine Aveva 89 anni

(Di venerdì 30 giugno 2023) L'attore statunitense vinse la statuetta nel 2007 E’89. L’attore e regista statunitense, vincitore dell’come miglior interprete non protagonista nel 2007 per “” di Jonathan Dayton e Valerie Faris e con una carriera da versatile caratterista che ha abbracciato sette decenni di recitazione tra palcoscenico e piccolo e grande schermo, si è spento giovedì 29 giugno, nella sua casa di Carlsbad, in California. L’annuncio della scomparsa è stato dato dai figli Adam, Matthew e Anthony con una dichiarazione congiunta: “Nostro padre era una forza della natura dal talento unico, sia come artista che come uomo” Era un marito, un padre, un nonno e un bisnonno affettuoso, era adorato e ci ...

