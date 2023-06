“È morta | non sapevi” Oggi è un altro giorno | l’ospite vip annuncia il lutto a Serena Bortone

(Di venerdì 30 giugno 2023) Tanta tristezza nel pubblico diè unper l’annuncio di Francesco Paolantoni, che è stato colpito recentemente da un grave. La notizia non era finora circolata ed è stato quindi lo stesso comico a dire tutto davanti a. Una perdita pesantissima per lui, che riteneva questa persona un punto di riferimento della sua vita. Purtroppo se n’è andata via per sempre, provocandogli un dolore difficile da spiegare a parole. Un vero e proprio dramma quello vissuto dal 67enne originario di Napoli, che adè unha tirato fuori il suo lato più umano e intimo. Francesco Paolantoni ha avuto unappena un mese fa, ma ora ha avuto la forza di parlarne in diretta televisiva. ...

... Mario confida a Tirso difidarsi di Leo, di trovare in lui qualcosa di strano cheriesce a ... precipita dalla finestra della sua abitazione:44enne 30 Giugno Zerottonove Neonazisti e ...Sul posto sono immediatamente intervenuti i sanitari del 118 chehanno potuto far altro che constatarne il decesso. Su quanto accaduto indagano i Carabinieri: resta da accertare se sia trattato ......e mezzo (Two and a Half Men) - serie TV (2008 - 2010) Criminal Minds - serie TV (2009) Al cuor... precipita dalla finestra della sua abitazione:44enne 30 Giugno Zerottonove Neonazisti e ...

Tiziano Ferro commosso sul palco: «Non ho parole per la ragazza morta nell'incidente dopo il mio concerto» leggo.it

Una vita scritta per fare tendenza: i capelli, gli outfit, la voce, Ivana Spagna regina della italo-disco non ne ha mai sbagliata una. La sua giacca verde smeraldo da domatrice e la sua acconciatura ...Una vita scritta per fare tendenza: i capelli, gli outfit, la voce, Ivana Spagna regina della italo-disco non ne ha mai sbagliata una. La sua giacca verde smeraldo da domatrice e la ...