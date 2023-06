(Di venerdì 30 giugno 2023) In giro per il mondo per promuovere Barbie, il film diretto da Greta Gerwig, l'attore non sembra essere uscito ancora dal suo personaggio. Ma più che una scelta di stile, sembra sempre più una nuova forma di marketing

... ma è certo che Barbie non è ciò che possiamo aspettarci: nella felice Barbieland, Barbie ( Margot Robbie ) eGosling ) vivono un'esistenza serena, priva di preoccupazioni, tra feste, ...... e in fretta, di due canzoni in particolare: un pezzone pop per una scena di ballo coreografata e una power ballad in stile anni '80 per ilinterpretato daGosling. E così il produttore Mark ...A luglio c'è una profusione di rosa, traGosling biondissimoin Barbie e il film Aplle alle origini della passione per i peluche The Beanie Bubble . Ma come ogni estate che si rispetti, ecco anche tinte horror con il quinto e ultimo ...

È Ken o Ryan Gosling L'immedesimazione totale e il rischio di portare i look fuori dal set

