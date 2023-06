e i suoi 24 anni volati via presto | una

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 30 giugno 2023) Tempo di lettura: 2 minutiUna tragedia inspiegabile e ogni parola che diventa superflua e rischia di ferire ulteriormente una famiglia già distrutta dal dolore. Quale ingranaggio si sarà spezzato nella mente e nell’animo di una ragazza di appena 24, O.I., che in un caldo pomeriggio di fine giugno ha deciso di spegnere la sua giovane vita, proveranno a capirlo gli inquirenti. Come da prassi la Procura di Avellino e quella di Bevevento per competenza territoriale, hanno aperto un fasicolo d’indagine per provare a ricostruire le ultime ore di vita della ragazza, telefonate, sms, eventuali lettere o indizi lasciati. Ma in fondo, come spesso accade in queste tragedie, la verità l’ha portata con se per sempre. Stando a quanto si apprende dai luoghi del piccolo paese della provincia di Avellino, San Potito Ultra con le sue appena poco più di 1450 anime, la ragazza che ...