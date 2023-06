E-commerce | il mestiere delle nuove generazioni

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 30 giugno 2023) Aydin Vahabov ha iniziato il suo percorso a 18 anni ed è l'esempio di un giovanissimo imprenditore, specchio della sua generazione, capace, in poco tempo, ma con tanti sacrifici, di costruirsi un. Prima cameriere, poi arbitro per dare una mano ai suoi genitori, ha ideato un metodo e la E-COM DIGITALE, accademia online e il primo programma 1 to 1 in Italia che offre percorsi di formazione per avviare la propria attività di vendita di prodotti digitali da casa generando entrate costanti. Ma è stata la sua voglia di fare e di ottenere qualcosa in più dalla vita a spingerlo ad addentrarsi nel mondo dell'online, dove ha scoperto i prodotti digitali, ottenendo grandi risultati in pochissimo tempo e decidendo di lasciare i suoi due lavori per dedicarsi al 100% a questo business, riuscendo anche a provvedere alla madre grazie ai guadagni elevati. Sono tantissime le ...