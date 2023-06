(Di venerdì 30 giugno 2023) Dall’a Saudita fanno sapere di essere interessati anche a Paulo, ma il suo destino è legato a quello di Mourinho Dall’a Saudita fanno sapere di essere interessati anche a Paulo, ma il suo destino è legato a quello di Mourinho. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, l’argentinolaper discutere del prolungamento e adeguamento del contratto, togliendo la clausola valida per l’estero.

...una ventina di gol integrandosi con Paulo. Secondo il Messaggero , Scamacca era l'obiettivo principale, ma costa troppo. Allora ecco spuntare Alvaro Morata , che ha un ingaggio alto, ma...Il Fantacalcio è molto più di un gioco; traaspetti da sottolineare è il discorso relativo alle formazioni e a quando inviarle. Ogni estate ...(LaPresse)E' chiaro che chi non schiera la ......Lionel Messi Kylian Mbappé Zlatan Ibrahimovi Pelé Neymar PauloDusan Vlahovi Ciro Immobile Gianluigi Buffon Rispetto a celebrità , band e personaggi della TV o del cinema , invece,...

Dybala, gli arabi lo tentano ma presto incontrerà la Roma Calcio News 24

Il countdown è partito, Dybala, al netto delle piacevoli vacanze con la fidanzata, non vede l’ora di tornare a tirare calci al pallone. Tra dieci giorni la Joya si presenterà al Fulvio Bernardini per ...Il tecnico: "Se fosse stato al 100% tutto l’anno avrebbe fatto cose straordinarie. Calcio italiano La tattica va bene, ma non basta. Fino ai 15 anni la abolirei" ...