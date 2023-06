Dybala a Greve in Chianti | cena con la fidanzata Poi l' assalto dei fan

(Di venerdì 30 giugno 2023) L'attaccante della Roma è in Toscana per partecipare al matrimonio del connazionale argentino Joaquin Correa

Greve in Chianti, Dybala a cena insieme alla fidanzata. E potrebbe arrivare un altro super campione FirenzeToday

Greve in Chianti (Firenze), 30 giugno 2023 – Paulo Dybala avvistato e preso d’assalto dai fan a Greve in Chianti. L’attaccante campione argentino della Roma ha trascorso la sera di giovedì 29 giugno i ...Nella serata di ieri, 29 giugno, alcuni tifosi della Fiorentina hanno cominciato a sognare quando a pochi chilometri di distanza da Firenze hanno visto materializzarsi Paulo Dybala. Il campione, ex Ju ...