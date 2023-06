Dune | Parte Due | perché il personaggio di Austin Butler è in bianco e nero nel nuovo trailer?

(Di venerdì 30 giugno 2023) IldidiDue lanciato poche ore fa rivela nuovi dettagli sul villain di, Feyd-Rautha, mostrato inin varie scene. IlspettacolarediDue, lanciato poche ore fa, contiene varie scene in cui il villain di, Feyd-Rautha, viene mostrato in. Ilcapitolo, in uscita il 1° novembre, proseguirà il racconto del viaggio di Paul Atreides (Timothée Chalamet) mentre collabora con i Fremen per vendicarsi di Casa Harkonnen.Due vede ...

Il nuovo spettacolare trailer diDue , lanciato poche ore fa, contiene varie scene in cui il villain di Austin Butler , Feyd - Rautha, viene mostrato in bianco e nero . Il nuovo capitolo, in uscita il 1° novembre, ..." Tutte le mie visioni conducono all'orrore" : con questa frase ominosa si apre il secondo trailer di2 della durata di più di tre minuti dedicato alla secondadell'adattamento del capolavoro della fantascienza di Frank Herbert , diffuso poche ore fa da Warner Bros. e Legendary. ...La distanza fra i due film, sebbene non così grande - ci sono film divisi inche escono con distanze maggiori, vedi- darà il tempo a Joker: Folie à Deux di respirare e fare il suo corso ...

Dune: Parte 2, il secondo trailer è sensazionale WIRED Italia

Il nuovo trailer di trailer di Dune: Parte Due lanciato poche ore fa rivela nuovi dettagli sul villain di Austin Butler, Feyd-Rautha, mostrato in bianco e nero in varie scene.Warner Bros. ha pubblicato il secondo trailer ufficiale in italiano di Dune: Parte Due, il film con Timothée Chalamet e Zendaya in arrivo al cinema il 1 novembre.