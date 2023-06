NAMIBIA, PARCO NAZIONALE DI NAMIB - NAUKLUFT - Ci troviamo nellapiù antica del deserto ... qui trova la sua smentita: ci sono le immense distese didi sabbia rossa, ma anche distese di ...Il Paul Atreides di Timothèe Chalamet fa la rivoluzione e, soprattutto, cavalca un verme della sabbia nell'ultimo trailer didue , l'epico adattamento by Denis Villeneuve. del classico romanzo di fantascienza Mentre il primo trailer a maggio mostrava immagini delle new entry nel cast del film " tra cui Florence ...2 - secondo capitolo dell'epopea sci - fi di Denis Villeneuve - sarà nelle sale italiane a partire dal 1° novembre 2023 . In queste ore, Warner Bros. ha condiviso un nuovo, spettacolare ...

Dune: Parte 2, il secondo trailer è sensazionale WIRED Italia

Tre minuti entusiasmanti e potenti introducono il capitolo finale dell'adattamento firmato da Denis Villeneuve della suggestiva opera fantascientifica di Frank Herbert ...Tanta azione e uno sguardo più attento sulla figura di Paul Atreides nel nuovo trailer di Dune 2 ...