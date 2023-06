Dundalk-Shamrock Rovers venerdì 30 giugno 2023 ore 20 | 45 | formazioni ufficiali | quote | pronostici

...00 GIAPPONE J1 LEAGUE C - Osaka - Avispa Fukuoka 0 - 1 (Finale) IRLANDA PREMIER DIVISION Cork City - Drogheda 20:45Rovers 20:45 Shelbourne - Derry City 20:45 Sligo Rovers - ......00 GIAPPONE J1 LEAGUE C - Osaka - Avispa Fukuoka 12:00 IRLANDA PREMIER DIVISION Cork City - Drogheda 20:45Rovers 20:45 Shelbourne - Derry City 20:45 Sligo Rovers - Bohemians 20:45 ...Rovers 2 (ore 20.45) Incontro valevole per la ventiduesima giornata di Premier Division irlandese. Ilviene dal pareggio casalingo per 1 - 1 contro il St Patricks ed é ...

Pronostico Dundalk-Shamrock, 22ª giornata di Premier Division Corriere dello Sport

West Brom forward Rayhaan Tulloch has returned to the club following his Dundalk loan, having scored five times ...Ruaidhri Higgins is hoping to celebrate his 100th game in charge of Derry City with a win at Shelbourne tonight.