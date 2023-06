Due ragazzine si picchiano in strada | ' Calci e pugni | gli amici intorno ridono' Sul video choc indagano i carabinieri

che si incontrano in strada e si picchiano , con tanto di video choc diffuso su una chat di WhatsApp : è sconcertante l'episodio avvenuto a Bastia Umbra , nel perugino. Il sito Umbria24 ...Bastia Umbra, 30 giugno 2023 - Uno spettacolo di violenza incredibile:che si pestano in modo indecente e squallido. E' accaduto alcune sere fa a Bastia Umbra, nella Piazzetta Franchi, vicino alla chiesetta di San Rocco, ma nessuno può affermare con ...Scene di vero terrore a Bastia Umbra, uno scenario purtroppo che si ripete spesso.se le danno di santa ragione con altri ragazzi che anziché intervenire se la ridono. Una lite violenta avvenuta qualche giorno fa, in una piazza del centro di Bastia Umbra, verso le 20. ...

Due ragazzine si picchiano in strada: «Calci e pugni, gli amici intorno ridono». Sul video choc indagano i car leggo.it

«Qui non c'è niente, solo droga, uscire da questo cemento è difficile». In questo pezzo di periferia romana ora non si parla d'altro. A volte sussurrato, a ...Una minaccia chiamata diabete avanza tra i nostri ragazzi. la malattia sta aumentando e due nuovi studi rivelano una preoccupante crescita di ...