(Di venerdì 30 giugno 2023) (Adnkronos) – Esce '10', ilufficiale del producer. L'contiene 11 tracce e ogni brano è stato realizzato con la collaborazione di un artista di livello assoluto della scena italiana. In '10' – titolo che richiama il dna calcistico di– scendono in campo nomi come, Guè, Blanco, Fabri Fibra,Ebbasta, Salmo,, , Mahmood, Noemi, Tedua, Thasup, Shiva, Anna, Tony Effe, Capo Plaza, Taxi B, Benny Benassi, Rhove, Geolier, Michelangelo. Nel dettaglio,il menù dell': 1. Parole (feat. Noemi,, Tedua); 2. Bon Ton (feat., Blanco,Ebbasta, Michelangelo); 3. Yalla (feat. Guè, ...

In '10' - titolo che richiama il dna calcistico di- scendono in campo nomi come ... Nel dettaglio,il menù dell'album: 1. Parole (feat. Noemi, Lazza, Tedua); 2. Bon Ton (feat. Lazza, ...Muovere la testa e farsi avvolgere dal dance floor! Lp Giobbi - Voto 7,15 - Se volete ballare...50 - Pop dance da classifica prodotto bene ma un po' sempre lo stesso!- Sfera Ebbasta ...i 20 tormentoni estivi più promettenti secondo Spotify Achille Lauro, Rose Villain - " ... Paola & Chiara - " Lambada" Coez, Frah Quintale - " Alta marea", Sfera Ebbasta, Lazza, ...

Drillionaire, ecco '10': nel primo album Marracash, Lazza e Sfera Adnkronos

Esce ’10’, il primo album ufficiale del producer Drillionaire. L’album contiene 11 tracce e ogni brano è stato realizzato con la collaborazione di un artista di livello assoluto della scena italiana."Quello che il calcio mi ha tolto, me lo dovevo riprendere. In un modo o nell’altro". Per Drillionaire la serie A è nel mondo della musica!