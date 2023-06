Per laliberarsi è un problema del diesse e se non ci riuscirà entro oggi, e quindi per l'inizio della nuova stagione sportiva, a Torino non ne faranno un'. Se oggi non arriverà il via ...... si univano scendendo dalla Champions Barca esu tutte, oltre al Salisburgo, al Bayer ... Enrico, a delitto appena compiuto ha esclamato ' ci becchiamo la nostra quota digenerazionale che ci ...Quest'anno c'è stato un miglioramento rispetto al mio primo anno da designatore che fu un. ... il neo allenatore del Napoli con Rocchi fece il famoso violino durante- Roma nel 2014. "...

Dramma Juve, un Big vicino alla morte: inquietante rivelazione ... Calciomercatonews.com

Dramma sfiorato in casa Juventus: una stella della squadra ha sfiorato la morte, come confessato in una recente intervista.Blog Calciomercato.com: La richiesta dell'UEFA di ottenere ogni singola pagina dell'inchiesta Prisma non fa che aumentare la tensione attorno alla situazione della Juventus.