Dramma in Irpinia | 50enne si toglie la vita

(Di venerdì 30 giugno 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoin. Un uomo di 50 anni è stato ritrovato impiccato all'interno della sua abitazione, situata in una zona centrale di Melito Irpino, paese in provincia di Avellino. Nonostante l'intervento tempestivo dei sanitari del 118, i sanitari non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell'uomo. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri, che hanno avviato le prime indagini per cercare di comprendere le circostanze che hanno portato a questo tragico evento. La procura di Benevento è stata informata dell'accaduto e ha disposto il trasferimento della salma nell'obitorio dell'ospedale sannita, al fine di eseguire gli accertamenti medico-legali necessari per stabilire le cause del decesso.