Drag Race Italia | Paola Iezzi in giuria ma senza la sorella

(Di venerdì 30 giugno 2023) La cantantedi& Chiara entra nelladi “”. Dopo la reunion al festival di Sanremo 2023, per le sorelleè davvero un periodo d’oro. “Furore” sta continuando a fare furore e così come la nuova hit estiva “Mare Caos”. Le sorelle, già madrine del Roma Pride del 10 giugno scorso, sono da sempre icone queer, molto amate dalla comunità Lgbt. Le sorellesono tornate a esibirsi insieme a Sanremo 2023 con il brano “Furore”E adesso la mora(già ospite della finale della seconda stagione) avrà l’onore di diventare giurata della terza edizione del talent “”, passato su Paramount+. Sulla data d’inizio dello show vige ancora il ...

Italia, terza stagione: chi sono i nuovi giudiciItalia: la terza stagione La terza stagione del programma televisivo 'Italia ' è stata finalmente annunciata. Ci sono ...Ci sono tutte: sei generazioni di BMW M3 a confronto , dal 1986 al 2023, nel video dellache potete vedere qui sotto. Special guest di questa sfida, Jodie Kidd : modella, pilota e conduttrice televisiva (scegliete voi l'ordine più appropriato), a cui cavallerescamente è stata ...Lein questione sono: Vanessa Van Cartier (Holland), Maruska Starr (All together now) ed Elektra Bionic (Italia), oltre al team di investigatori vip formato da Cristina D'...

Non sono una signora, Il Cantante Mascherato incontra Drag Race Italia. Non convince Alba Parietti alla conduzione Tvblog

Ci sono tutte: sei generazioni di BMW M3 a confronto, dal 1986 al 2023, nel video della drag race che potete vedere qui sotto. Special guest di questa sfida, Jodie Kidd: modella, pilota e conduttrice ...Non sono una Signora, il talent per drag condotto da Alba Parietti su Rai 2, è finalmente andato in onda con la sua prima puntata ...