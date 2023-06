Dove si trova il mare più inquinato di Italia? Il rapporto di Mare Monstrum di Legambiente

Leggi su news.robadadonne

(Di venerdì 30 giugno 2023), proprio in questi giorni, ha condiviso sul sito web dell’associazione il report, contenente i dati relativi ai mari più inquinati d’. All’interno del documento è stata stilata una vera e propria classifica in cui vengono elencate le regionisi sono verificate le principali “aggressioni all’ecosistema marino”. In testa alla classifica troviamo la Campania che, nel corso del 2022, ha registrato 1245 reati, pari al 26.3% del totale nazionale. La Puglia, invece, è stata posizionata al secondo posto con un totale di 559 illeciti (l’11.8% del totale), seguita dalla regione Lazio e dalla Calabria che, rispettivamente, hanno rilevato 539 e 334 casi di attività illegali. In merito alle tipologie di illeciti analizzate da...