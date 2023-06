Dopo anni riapre la storica arena cinematografica del Lido di Tarquinia

Leggi su ilfaroonline

(Di venerdì 30 giugno 2023)– Dal 5 lugliopiù di vent’, ladeldi. Grazie all’intervento dell’Amministrazione Comunale e alla collaborazione con l’associazione culturale Altri Sguardi, il cinema tornerà ad illuminare le notti estive dei tanti villeggianti della cittadina balneare e dei più appassionati spettatori del litorale della Tuscia. In controtendenza con lo standard nazionale segnato dalla chiusura di tante sale cinematografiche, l’amministrazione ha voluto regalare uno spazio culturale alla città dove poter gustare il meglio del cinema nazionale e internazionale. In programmazione infatti saranno alcune delle uscite più interessanti della stagione in corso come “Il Sol dell’avvenire” ...