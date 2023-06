(Di venerdì 30 giugno 2023) Nel febbraio 2003, parti della mia tesi di dottorato sull’apparato di sicurezza di Saddam Hussein sono state plagiate nel famigerato “dossier di intelligence” che ha giustificato la guerra in Iraq del 2003. Esattamente, nel giro di una settimana, un importante attivista ambientale è stato rapito e uno Youtuber è stato assassinato in un InsideOver.

Esattamente vent'anni dopo, nel giro di una settimana, un importante attivista ambientale è stato rapito e uno Youtuber è stato assassinato in un [...] Continua a leggere The post: ...... soggiornare in luoghi climatizzati per combattere gli effetti del caldo sia nell'... Lein gravidanza devono proteggersi dal caldo, reintegrare i liquidi e i sali minerali persi ...... ambientali, della salute, dell'accessibilità, delle pari opportunità e dei diritti delle. Ci ... si darà poi spazio alle campagne sulla sostenibilità e sulla tutela dell'". Tra i partner ...

Donne e ambiente: le spine dell'Iraq vent'anni dopo l'invasione Inside Over

Dopo l'omicidio di Primavalle, ennesimo femminicidio, i tassisti con un comunicato hanno voluto alzare il coro contro la violenza sulle donne ...Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...