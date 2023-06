“Domeniche Armoniche” | in Villa il concerto dell’Ofb

(Di venerdì 30 giugno 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoDomenica 2 Luglio alle ore 19:00 torna– Musica in. Presso la cassa armonica dellaComunale di Benevento è in programma un nuovo appuntamento con l’Orchestra Filarmonica di Benevento ed in particolare con i giovanissimiJuni, pronti al loro debutto estivo. Il repertorio, preparato durante il corso di formazione orchestrale con la direttrice d’orchestra Letizia Vennarini, è originale al fine di dare ai giovanissimi musicisti la possibilità di provarsi con le pagine orchestrali dei grandi compositori. Ascolterete la Carmen Suite di G. Bizet con la voce narrante di Pierpaolo Palma e Nell’altro della montagna, dalla Suite op. 46, Peer Gynt di E. Grieg. La rassegnaè a cura di ...

A partire da domenica 25 giugno tutti gli appuntamenti di "" Musica in Villa" avranno inizio alle ore 19:00. Domenica 25 giugno, presso la cassa armonica della Villa Comunale di Benevento è in programma il concerto gratuito della Symphonic ...Prendono il via domenica 4 giugno alle 18 con 'Carosello Italiano' le '' , rassegna di eventi musicali organizzata dal Comune di Benevento , a cura di Renato Giordano e con la collaborazione del Conservatorio 'Nicola Sala' e dell' Orchestra Filarmonica ...Presso il "Caffè delle Streghe" di Palazzo Paolo V di Benevento, si è tenuta la conferenza stampa di presentazione di ", Musica in Villa", rassegna di eventi organizzata dal Comune di Benevento, a cura di Renato Giordano e con la collaborazione del Conservatorio di Musica "N. Sala" e dell'Orchestra ...

