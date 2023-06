Domande sui pm per l'ennesima assoluzione (dopo ottanta mesi dentro)

(Di venerdì 30 giugno 2023) Un’altra volta. L’ennesimo caso. Assoltitrent’anni. 27, per la precisione. Avrebbero dovuto scontare l’ergastolo tutti e cinque, condannati per aver ucciso un gioielliere di Suzzara, Mantova, nel 1996. Non avevano commesso il fatto. Prima di loro la magistratura inquirente aveva fatto arrestare un giostraio. Galera, poi fuori. Non c’entrava.di lui altri dodici, dicasi dodici persone, con lo strategico concorso degli inquirenti di Venezia, Padova, Mantova, Verona e Vicenza. Non c’entravano. Qualche annetto, e fuori. Sei anni fa, gli ultimi cinque: “Stavolta son quelli buoni”. Condannati. Ergastolo. Passano (solo). Diciamoperché duemilaquattrocento giorni chiusi, contare, prego, non sono esattamente una bagatella. Finché, due ...

L'incidente ha sollevato nuoverischi delle imprese private in ambienti intrinsecamente pericolosi come quello sottomarino o spaziale. Di chi è la responsabilità Il volo spaziale ...Roma è lontana, non solo fisicamente, quando la premier si sottopone alledei giornalisti nel doorstep che precede la riunione dei leader. Lo fa addirittura due volte: va via e poi torna ...Ma rivolge le sueanche a cinque atleti italiani: l'allenatore della nazionale maschile di ... "La tua ricetta per Piantare Atleti" è il concorso aperto fino al 21 luglio a chi pubblica...

Dieci domande e risposte sul Mes Pagella Politica

Dal '96, per l'omicidio di un gioielliere a Mantova, una dozzina di persone diverse sono state accusate, carcerate, poi assolte. Sei anni fa, gli ultimi cinque: duemilaquattrocento giorni in galera. F ...Secondo un’indagine di Digital Third Coast, al popolare motore di ricerca viene chiesto di rispondere a quesiti che riguardano anche i grandi misteri e ...