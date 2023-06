Docenti aggrediti | Sasso | “Pene più severe | entro settembre il disegno di legge in aula alla Camera”

Leggi anche, Valditara: "Già nove insegnanti hanno chiesto la difesa legale dello Stato"Il ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, ha annunciato nuove misure chiave per proteggere ie gli studenti più vulnerabili nel paese. Durante un'intervista a 'Morning News', Valditara ha chiarito le due misure principali. 'In primo luogo, lo Stato fornirà difesa legale ai ...'Abbiamo già adottato due misure importanti per difendere ie gli studenti più fragili: innanzitutto la difesa legale da parte dello Stato e la seconda riguarda i casi di aggressioni gravi. In questi casi, lo Stato si costituirà parte civile'.

