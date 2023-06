Dl lavoro | Bellucci | Contro infortuni capitolo su formazione e responsabilità datore lavoro

(Di venerdì 30 giugno 2023) Bologna, 30 giu. (Adnkronos/Labitalia) - "Quello della sicurezza sulè un argomento che il governo sta attenzionando con particolare cura. Lo stesso decretoche ieri abbiamo convertito in legge dà particolare attenzione al tema della sicurezza e della salute nei luoghi di. Abbiamo previsto un apposito, puntiamo soprattutto sullae da un lato sulladeldisulla valutazione dell'applicazione dei protocolli e dall'altro di garantire aldistesso un'adeguata". A dirlo oggi Maria Teresa, viceministro del ...

... lungo i seguenti percorsi: Direzione sud " nord: viale Europa (tratto compreso tra la rotonda Danimarca e la rotonda Francia), via, circonvallazione Piazza d'Armi, piazza Caduti sul, ...... lungo i seguenti percorsi: Direzione sud - nord : viale Europa (tratto compreso tra la rotonda Danimarca e la rotonda Francia), via, circonvallazione Piazza d'Armi, piazza Caduti sul,...... lungo i seguenti percorsi: Direzione sud " nord: viale Europa (tratto compreso tra la rotonda Danimarca e la rotonda Francia), via, circonvallazione Piazza d'Armi, piazza Caduti sul, ...

Festival del Lavoro 2023, la testimonianza di Maria Teresa Bellucci ... Il Sole 24 ORE

Bologna, 30 giu. (Adnkronos/Labitalia) – “Quello della sicurezza sul lavoro è un argomento che il governo sta attenzionando con particolare cura. Lo stesso decreto Lavoro che ieri abbiamo convertito i ..."Abbiamo abbandonato la stagione dei bonus a favore di riforme strutturali", lo ha detto il Viceministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, ...