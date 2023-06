Djuricic | «Sampdoria? La situazione a livello societario era pessima»

Leggi su calcionews24

(Di venerdì 30 giugno 2023) Filip, nuovo centrocampista del Panathinaikos, ha parlato della scorsa stagione di Serie A alla. Le dichiarazioni Filip, nuovo centrocampista del Panathinaikos, ha parlato della scorsa stagione di Serie A alla– «L’ultima stagione, non tanto sotto l’aspetto calcistico quanto al di fuori del campo, è stata molto molto negativa. Laera. Non ne ho mai parlato finora e non voglio addentrarmi nell’argomento perché non voglio usarlo come alibi». PANATHINAIKOS – «Ora sono molto entusiasta di essere qui e questa è la cosa più importante. Prima di prendere questa decisione ho parlato con molte persone, ho letto la rosa della squadra, e ...