Disinfestazione e derattizzazione a Monreale | al via gli interventi

Il Museo Baglio Anselmi di Marsala e il Parco Archeologico Lilibeo resteranno chiusi al pubblico domani, venerdì 30 giugno e sabato 1 luglio, per permettere lae la pulizia straordinaria dei locali. Ci si chiede, ma giusto nel periodo estivo e con il maggior afflusso di turisti a Marsala, si decide e si programma la ...Per il mese di luglio sono stati programmati altri interventi di, dei quali verrà data successiva comunicazione.A segnalarla al nostro giornale un residente il quale sollecita unanella zona, come pure nel rione Martiri recentemente sottoposto ad attività di bonifica in molte ...

Disinfestazione, derattizzazione e deblattizzazione, ecco il ... Comune di Milazzo

Come gli anni passati è iniziata a partire dal mese di aprile, la disinfestazione dalle zanzare in tutto il territorio comunale di Città di Castello, così come ...MONREALE, 30 giugno – Prenderanno il via martedì gli interventi di disinfestazione e derattizzazione su tutto il territorio comunale. A darne notizia l'assessore all'Igiene urbana Antonella Giuliano.